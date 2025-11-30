Presidente de Singapur visita México; Sheinbaum lo recibirá en Palacio Nacional

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, llegó a México este domingo para realizar una visita de Estado, en un encuentro que busca fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambos países; esta visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte, en las instalaciones de la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México a las 19:30 horas, junto a su esposa y comitiva.

Mañana lunes 1 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará una ceremonia oficial de bienvenida en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado con integrantes de sus respectivos gabinetes y participarán en reuniones con empresarios de ambos países.

Con esta visita, México busca reforzar sus relaciones bilaterales con Singapur, ampliar la colaboración económica y tecnológica, y consolidar su presencia estratégica en la región asiática.

Este mes, Sheinbaum Pardo también recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para abordar desarrollo social, migración y cooperación regional.

Asimismo, sostuvo encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre transición energética y movilidad sustentable, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien trató temas de comercio, inversiones y cadenas de suministro en Norteamérica.

