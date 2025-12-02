43 quieren la FGR, pero…

Con la novedad de que 43 personas se inscribieron al proceso que abrió el Senado para designar al próximo fiscal General de la República. Ahora, nos comentan, los legisladores deben llevar a cabo un filtrado de esa lista para quedarse sólo con 10 nombres. Estos últimos deberán ser enviados a la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que, tras un nuevo filtrado queden sólo tres nombres. Luego los integrantes de la terna deberán comparecer ante los senadores a quienes en teoría buscarán llenarles el ojo. Y uno de esos tres será el o la nueva fiscal. La ley marca que todo este trámite puede tomar unos 40 días y es un proceso que suena complicado y burocrático sobre todo para quienes aseguran que está cantado que asumirá el cargo Ernestina Godoy, quien por cierto aparece en la lista de los 43 y es ya encargada de despacho, donde ya está teniendo reuniones de relevancia y haciendo designaciones. Ahí el dato.