Pensión Mujeres Bienestar: Este es el calendario de registro y los requisitos

La Pension Mujeres Bienestar es un apoyo económico que se brinda a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad con la finalidad de darles un poco de independencia económica.

Este apoyo económico forma parte de los Programas para el Bienestar, y brinda 3 mil pesos bimestrales a las mujeres con la finalidad de dar “reconocimiento a toda ua vida de trabajo”.

Las tarjetas de este programa social, que brinda autonomía económica a las beneficiarias, comenzó a realizarte en octubre y noviembre de este año, y fueron otrorgadas a casi dos millones de mujeres.

¿Cuándo inicia el registro de la Pensión Mujeres Bienestar en diciembre 2025?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que el registro para las interesadas en formar parte de la Pensión Mujeres Bienestar comenzó este 1 de diciembre, y terminará el sábado 13 de diciembre.

Este registro debe realizarse confrme la primer letra del primer apellido de las solicitantes, y el calendario correspondiente al registro de diciembre 2025 es el siguiente:

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, y C

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, y H

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L y M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 6 y 13 de diciembre todas las letras

Te comparto los DOCUMENTOS que debes llevar para registrarte a la #PensiónAdultoMayor y a la #PensiónMujeresBienestar que se lleva a cabo del 1 al 13 de diciembre.



¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las interesadas en formar parte del programana Pensión Mujeres Bienestar únicamente deben cumplir con tres requisitos, que son los siguientes:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Para poder inscribirse en estre Programa del Bienestar de deben presentar algunos documentos, como una identificación oficial vigente, que puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

Asimismo, se requiere una impresión reciente de la CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y un teléfono de contacto para recibir notificaciones sobre la postulación.

Para inscribirse deben asistir a alguno de los módulos en su horario de atención, que será desde 10:00 horas hasta las 16:00 horas, y cada uno puede ser ubicado directamente en la página oficial del Bienestar del gobierno conforme a la identidad y municipio en la que residan las solicitantes.

