Reforma Electoral debe reforzar derechos de pueblos indígenas, afirma Lobo Román

Durante un foro en San Lázaro, el legislador subrayó que la pluralidad cultural es esencial para la democracia

El diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, aseguró que la reforma electoral también es una gran oportunidad para refrendar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas del país.

Al encabezar el foro “La Pluriculturalidad y la Reforma Político Electoral” el legislador enfatizó en que el enfoque pluricultural y de fortalecimiento de los derechos colectivos serán de las tareas que tendrá la comisión a su cargo.

“Se ha dicho que pueden estar dibujadas en algunas reformas en el Artículo 2 de la Constitución, pero falta mucho todavía para garantizar, profundizar y que quede perfectamente claro el marco normativo electoral en este sentido”, expresó Lobo Román.

Recordó que México es una nación multicultural, multiétnica y sustentada en sus pueblos indígenas que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas y políticas a las nuevas generaciones.

“La Democracia requiere que todas las voces sean escuchadas y por eso la pluralidad es sin duda un cimiento que nos identifica como parte integrante de una sociedad”.

“Vamos a coadyuvar desde el Legislativo Federal para que la discusión de la próxima Reforma Electoral sea -como lo ha expresado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum-, una Reforma que ponga los intereses del pueblo mexicano en el centro del debate”, enfatizó el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

Al foro, realizado en la Cámara de Diputados, asistieron la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho; la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López Vences; la Magistrada Presidenta de Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández.

Además de la Magistrada del Tribunal Electoral de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz y el Magistrado de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Luis Enrique Cordero Aguilar.

La Magistrada Valle Aguilasocho comentó que con la reforma electoral se tendrían las herramientas necesarias para hacer una consulta a las propias comunidades y fortalecer los catálogos que certifican su existencia y autenticidad.

Propuso la creación de mecanismos que permitan el conocimiento y actualización de la existencia de las comunidades y pueblos indígenas.

La consejera electoral, Bell López Vences se pronunció por blindar las candidaturas indígenas en los distritos electorales imponiendo como requisito ser hablante de una lengua originaria.

Además, continuó, las multas que cobra el INE a partidos políticos podrían destinarse para el desarrollo de niñas y mujeres indígenas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL