Suman más de 9 mil detenidos y 114 toneladas de droga aseguradas en Operación Frontera Norte

Arsenal asegurado en Chihuahua como parte de la Operación Frontera Norte.

Como parte de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad informó los resultados al 1 de diciembre, entre los que destacan aseguramientos y detenciones en los estados de Baja California, Chihuahua, y Sonora.

Baja California

En Tijuana, autoridades detuvieron a una persona y aseguraron tres armas de fuego, 29 cartuchos, dos cargadores y un inmueble.

Por otra parte, en Rosarito fueron detenidas cinco personas e incautadas ocho armas de fuego, cinco cargadores y 178 cartuchos.

Chihuahua

En el municipio de Santa Bárbara, se aseguró una ametralladora, cinco armas largas, 80 cargadores, 3 mil 063 cartuchos, 20 kilos de marihuana, seis chalecos tácticos, dos radios de comunicación y un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

Sinaloa

En Choix, elementos federales aseguraron equipo para la fabricación de drogas sintéticas y mil 425 kilos de metanfetamina.

En Culiacán y Cosalá, fueron localizadas e inhabilitadas siete áreas destinadas a la producción de drogas sintéticas; además, se aseguraron 5 mil 650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores.

Según estimaciones de las autoridades, la afectación económica para las estructuras criminales en estas zonas asciende a 113 millones de pesos.

Sonora

En Magdalena, fue aprehendida una persona en posesión de 13 envoltorios con metanfetamina y nueve con marihuana.

En Nogales, otra persona fue detenida con 97 dosis de cocaína y dinero en efectivo.

Desde el inicio de la Operación Frontera Norte, el pasado 5 de febrero, han sido detenidas 9 mi 658 personas y aseguradas de 7 mil 196 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos, 33 mil 118 cargadores.

Asimismo, han sido decomisadas 114 mil 123 kilogramos de droga, entre ellos 535 mil 020 kilos de fentanilo, así como 5 mil 777 vehículos y mil 139 inmuebles vinculados a la delincuencia organizada.

