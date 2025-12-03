Rabino desata pleito en la 4T

Se nos informa que, como ya ha pasado, no siempre puede ser tan sólida la unidad dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores guindas terminaron confrontados por la visita del rabino israelí David Yosef, con motivo de la instalación del grupo de amistad México-Israel. Dicen que los morenistas Manuel Vázquez y Magdalena Rosales se le fueron a la yugular a su colega Pedro Haces, al que responsabilizaron por dar voz a los que defienden el genocidio en Gaza. Y bueno, aunque nos cuentan que Haces argumentó que el rabino se coló con un grupo de empresarios y que de todas formas hay que abrir la puerta a quien la toca, sus compañeros no le perdonaron que no les avisara de la visita, para ellos incómoda e indignante, por lo que lo acusaron de hacer las cosas “a hurtadillas” como si fuera “un ladrón”. ¡Qué fuerte!

