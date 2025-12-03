Senado recibe iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales: en esto consiste

Horas después de haber sido presentada por el Gobierno Federal, el Senado de la República recibió este miércoles la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, calificó la iniciativa como “histórica”, al señalar que responde a una de las demandas “más sentidas” de trabajadores mexicanos.

“Esta propuesta representa un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada “, añadió en la red social X.

¿En qué consiste la jornada laboral de 40 horas?

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla reformar el Artículo 123, apartado A de la Constitución, en materia de reducción de la jornada laboral.

De acuerdo con el documento, la jornada laboral de 40 horas a la semana se alcanzará de manera gradual. A partir de 2027 la reducción será de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

En 2026, la jornada se mantendrá en 48 horas semanales, y el ajuste anual quedaría de la siguiente manera:

2026: 48 horas semanales

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

Establece que por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos un día de descanso con goce de salario íntegro .

Asimismo, señala que cuando, por circunstancias extraordinarias, sea necesario extender la jornada, las horas adicionales deberán pagarse al doble del salario correspondiente a las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.

Si se supera ese límite de horas extras, la persona empleadora deberá pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario de las horas ordinarias, es decir, un pago triple.

También precisa que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario, y aclara que la reducción de la jornada laboral no implicará en ningún caso la disminución de sueldos, salarios o prestaciones .

cehr