Sheinbaum afirma que organizaciones respaldan reforma a Ley de Aguas

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que fueron publicados diversos desplegados de organizaciones que expresaron su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos pronunciamientos reflejan coincidencias en torno a los objetivos de la iniciativa.

Claudia Sheinbaum recordó que “la esencia de por qué propusimos el cambio en la Ley de Aguas Nacionales es para proteger el recurso natural; evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua; y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso”. Reiteró que la propuesta busca limitar la mercantilización de la transmisión de derechos, y que en estos procesos siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Claudia Sheinbaum también denunció que quienes se oponen a la reforma son “quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden”, al asegurar que el objetivo es transparentar y regular el uso del recurso hídrico.

