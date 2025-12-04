Autoridades federales y del GCDMX entregan viviendas a damnificados por derrumbe en el Chiquihuite

A cuatro años del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, este jueves fueron entregadas más de 350 escrituras a familias que fueron reubicadas en otros predios dentro de la misma entidad y también en la Ciudad de México.

Vía remota durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) precisó que la reubicación fue para 354 familias.

De las nuevas viviendas, 250 se localizan en el municipio mexiquense de Tlalnepantla y otras 144 en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

TE RECOMENDAMOS: Mandataria lo adelanta en Mañanera Sheinbaum se reunirá con Trump este viernes

Comentó que el proceso para conseguir mover a las familias fue lento y complicado, pero finalmente se logró.

“Fue un lamentable suceso que llevó a tomar decisiones importantes. El presidente López Obrador instruyó a la Coordinación Nacional de Protección Civil a encontrar las alternativas para las familias que estaban en situación de riesgo. Entonces, más de 350 familias que ahí se ubicaban y que con el trabajo, el diálogo permanente con con ellas logramos la reubicación. Fue un proceso lento, nos tardamos un poco, fue complicado y siempre contamos con el apoyo de usted y después con nuestra jefa de gobierno actual, Clara Brugada y logramos concluir estas 354 viviendas”, declaró.

Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) detalló que estos hogares en la capital tienen una dimensión de 65 m² y se ubican en un predio en Vasco de Quiroga.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que estos trabajos iniciaron cuando aún era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue a inicios de septiembre de 2021, en medio de la temporada de lluvias, cuando enormes rocas en la parte superior del cerro se deslizaron hacia la zona habitacional y arrasaron con algunas viviendas y la vida de cuatro personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR