CSP sí va al sorteo de la Copa Mundial de Futbol

La mandataria Claudia Sheinbaum en la presentación de la Copa Mundial 2026 en Los Pinos, el 10 de noviembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que su participación será breve y únicamente para estar presente en el evento protocolario donde se definirán los grupos del torneo. Indicó que ya sostuvo comunicación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que la invitación fue formalizada también por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).

El Dato: La titular del Ejecutivo dijo que el Mundial de Futbol 2026 es un buen “momento” para dar la imagen de que México, EU y Canadá siguen firmes con el tratado comercial.

Sheinbaum Pardo informó que al sorteo asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, países que también serán sedes del Mundial 2026.

La Presidenta precisó que, tras su presencia en el acto oficial, regresará al país.

Más tarde se informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) notificó formalmente al Senado que la mandataria federal se ausentará del territorio nacional este jueves 4 de diciembre para viajar a Washington DC, donde participará en las actividades del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 que México organizará junto con EU y Canadá.

El Tip: La Presidenta afirmó que cederá su boleto a la Copa Mundial 2026 a una niña indígena que le guste el futbol.

A través del oficio, también dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se notificó al Senado que la Presidenta regresará al país el viernes 5 de diciembre, para cumplir con el protocolo constitucional de informar sobre sus ausencias del territorio nacional.

La notificación fue presentada en la sesión de la Cámara alta, donde la asamblea quedó enterada del viaje presidencial, ya que su asistencia al sorteo subraya la importancia que tiene para México su papel como país anfitrión de la Copa Mundial 2026, al ser la primera vez que el certamen futbolístico se celebre en tres naciones simultáneamente.

La asistencia de la mandataria se da en el marco de la organización conjunta del Mundial de Futbol 2026, en el cual México albergará 13 partidos oficiales distribuidos entre tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca, que se convertirá en la primer sede de tres Copas del Mundo, será el escenario del partido inaugural, mientras que los estadios Akron, en Guadalajara y BBVA, en Monterrey, Nuevo León; serán los anfitriones de los encuentros de la fase de grupos y de los dieciseisavos de final.

En el caso de México, las autoridades federales y locales han sostenido reuniones con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para atender temas como movilidad, seguridad, conectividad, infraestructura y servicios turísticos.

Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que en la capital se invierten de 3 mil millones de pesos para la renovación del Estadio Azteca, recinto deportivo que se convertirá en un espacio para eventos deportivos, convenciones y ferias.

La capital espera que arriben 5.5 millones de turistas durante todo el mundial, para lo cual han destinado cuatro mil millones de pesos en mejoras de infraestructura en movilidad, sustentabilidad ambiental, iluminación y baños públicos.

La Presidenta reiteró que no asistirá a la ceremonia de inauguración del Mundial, por lo que el boleto número 1 que le asignó la FIFA, será entregado a una niña indígena aficionada al futbol. Agregó que aún desconoce si sus homólogos Trump y Carney, asistirán al evento inaugural el 11 de junio de 2026.