Mario Delgado y Alejandro Armenta entregan mobiliario y equipo escolar a 100 planteles.

En San Andrés Cholula, Puebla, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Alejandro Armenta encabezaron la entrega de 100 paquetes de mobiliario y equipo escolar para igual número de planteles de Educación Básica del estado. Esta donación forma parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), como resultado de la colaboración interinstitucional en beneficio de las y los alumnos de la entidad.

Ante la presencia de tres mil personas, entre estudiantes, autoridades educativas, madres y padres de familia reunidos en la Plaza de la Educación, Delgado Carrillo señaló que la entrega de este mobiliario —conformado por pupitres, mesas y pizarrones— fortalece el México que soñamos y el horizonte que se construye día a día, donde la escuela pública recoge lo que somos y nos permite convocar nuestra mejor versión.

Recordó, citando al poeta y exsecretario de Educación, Jaime Torres Bodet: “Seremos lo que sean nuestras escuelas: astilleros magníficos y seguros de la nave del México de mañana, firmes, prósperos y felices”. No hay inversión más útil que la enseñanza, agregó.

“Esta colaboración nos recuerda que el progreso material debe estar siempre vinculado al crecimiento intelectual y ético de nuestro pueblo. En cada pupitre se escribirá una historia protagonizada por niñas, niños y jóvenes que llevan en el alma la intuición de un país más justo. En cada escritorio se reivindicará el talento, la vocación y la lucidez de las y los maestros”, comentó.

El titular de la SEP añadió que cada pizarrón será una ventana para mirar el mundo con pensamiento crítico y sensibilidad, en un diálogo que forme seres humanos conscientes de su historia, responsables de su tiempo y capaces de imaginar futuros donde prevalezca la dignidad personal y comunitaria.

En cada aula renovada con este mobiliario, dijo, se cumplirá la alquimia de convertirse en una comunidad de aprendizaje que trascienda la simple acumulación de datos. Subrayó que hoy la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enseña a construir un sentido de vida, a pensar, convivir y cuidar de uno mismo, de los demás y del entorno, reconciliando ciencia y humanismo; saberes y valores; individuo y comunidad.

Finalmente, Delgado Carrillo afirmó que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta de México, “trabajamos por una república educadora, humanista y científica, con la educación como un derecho consagrado, nunca más un privilegio ni una mercancía al alcance de unos cuantos. Enhorabuena. Sabemos que este mobiliario y equipamiento escolar contribuirá al crecimiento y transformación de las comunidades educativas”.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció el trabajo que realiza el titular de la SEP para impulsar la educación en la entidad, lo que también demuestra el cariño que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene por las y los poblanos.

Asimismo, agradeció a Pemex la donación de mobiliario y equipo escolar a 100 planteles de Educación Básica de la entidad, apoyo que llegará a todas las niñas y niños sin distinción.

El gerente de Responsabilidad Social de Pemex, César Raúl Ojeda Zubieta, explicó que cada uno de los 100 paquetes incluye 45 pupitres, un pizarrón y un escritorio para beneficio de niñas y niños de Educación Básica, con lo que se confirma la alianza de Pemex con la SEP y el gobierno de Puebla.

Avanza construcción del CBTIS 300 en el municipio de Cuautlancingo, Puebla

Como parte de su visita de trabajo a Puebla, el secretario Mario Delgado Carrillo acudió al municipio de Cuautlancingo, donde supervisó el avance en la construcción del nuevo CBTIS 300. Este plantel, con una superficie de 9 mil metros cuadrados, contará con 12 aulas; ocho laboratorios de cómputo —uno multifuncional y uno especializado—; así como área administrativa, cancha techada y sanitarios. Tendrá capacidad para atender a 900 estudiantes en dos turnos y representa una inversión de 48.3 millones de pesos.

Comentó que esta nueva institución forma parte de los 20 planteles que se construyen en todo el país durante 2025, con el objetivo de que las y los jóvenes continúen sus estudios de nivel medio superior cerca de sus hogares y no tengan que recorrer grandes distancias.

Durante el recorrido por las obras, Delgado Carrillo señaló que las y los alumnos inscritos en este plantel —que momentáneamente acuden al Bachillerato General Oficial de Almecatla mientras concluye la construcción— cursan las nuevas carreras de Ciberseguridad, Electromovilidad, Comercio Internacional y Aduanas.

