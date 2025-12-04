Sheinbaum adelanta el mensaje que le dirá a Trump en primer encuentro: ‘¡Viva México!’.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó el mensaje que le dirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer encuentro entre ambos mandatarios. “¡Que viva México!”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

La reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y México se enmarcó en el sorteo de la FIFA, con motivo de la conformación de los grupos para la realización del Mundial 2026.

-“¿Qué le va decir mañana a Donald Trump”, se le preguntó a Claudia Sheinbaum mientras llegaba al Museo Kaluz para la reunión de fin de año con empresarios integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

-“¡Qué viva México!”, expresó

De acuerdo con la agenda, el encuentro fue agendado después de la llegada de la presidenta de México a Washington, Estados Unidos, y antes de salir rumbo al evento de la FIFA.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión —digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento— con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney”, explicó esta mañana.

Claudia Sheinbaum también reconoció que México tiene pendiente el tema comercial, así como la colaboración en seguridad, donde han trabajado juntos para fortalecer la frontera común.

