Sheinbaum urge al Congreso aprobar pensiones doradas y Plan B antes de que cierre el periodo

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió acelerar en el Congreso la aprobación de reformas prioritarias antes del cierre del periodo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que, ante el próximo cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la prioridad de su administración es lograr el avance de las reformas relacionadas con las pensiones doradas y el Plan B electoral.

Debido al puente por Semana Santa en ambas cámaras, el Congreso contará con apenas tres semanas para concluir la votación del Plan B, que aún debe ser avalado por la Cámara de Diputados, así como para que la reforma sobre pensiones elevadas obtenga el respaldo de los congresos locales y se emita su declaratoria de constitucionalidad.

Sheinbaum sostuvo que las reformas sobre pensiones doradas y Plan B electoral son prioridad legislativa este mes. ı Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que este lunes sostendrá la reunión habitual con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso: el diputado Ricardo Monreal y el senador Ignacio Mier.

Precisó que en el encuentro revisarán la agenda legislativa, con énfasis en el avance de estas dos reformas prioritarias para su gobierno.

“Sí, vamos a tener una reunión. Todos los lunes tenemos reunión para dar seguimiento a temas distintos de la agenda legislativa. Viene el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores”, explicó la presidenta.

“Y pues hacemos este trabajo permanente de seguimiento, cuando se va a aprobar, cuando se aprobó, en fin. Y recuerden que en abril se cierra este periodo y tenemos varias iniciativas que todavía están pendientes de aprobarse”, abundó.

La reforma contra las “pensiones doradas” ya superó la aprobación en el Congreso de la Unión y ahora depende de los estados.

Esta iniciativa, que contempla reformar el artículo 127, fue aprobada en el Senado y por la Cámara de Diputados con mayoría calificada. Ahora, al ser una reforma constitucional, requiere el aval de la mitad más uno de los congresos locales, es decir, de 17.

Se espera que en las próximas semanas se vote en los Congresos locales, aunque en medio se atraviesa el periodo de asueto por Jueves y Viernes Santo.

Por otro lado, en llamado Plan B electoral fue recientemente aprobado por el pleno del Senado, aunque aún debe ser revisado por la Cámara de Diputados.

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