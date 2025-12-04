También se cuadran a la nueva fiscal

Aunque mucho se criticó desde la oposición la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), nos hacen ver que esto no habría sido posible sin la aportación de varios senadores que no forman parte del oficialismo, seis de Movimiento Ciudadano, entre quienes destacaron Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio Riojas y Amalia García, y tres panistas: Agustín Dorantes, Guadalupe Murguía y María de Jesús Marmolejo. Todos ellos, se comenta, posiblemente persuadidos por el discurso de Godoy, quien afirmó públicamente que hacía suyos los principios expresados desde la oposición para construir la nueva era de la Fiscalía, en particular los de la bancada naranja: “Sólo me refiero al decálogo que ha presentado MC y que les quiero decir que lo hago mío, lo firmo y me comprometo públicamente a que ésas son las acciones que vamos a encomendar y sólo les digo, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, y les recuerdo que la lucha sigue”, se oyó decir a Ernestina, quien así obtuvo su ratificación con más respaldo del que se esperaba.

