Nueva Ley de Aguas de Morena es ‘una trampa’ para controlar a la población, acusa Añorve

El senador Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI, arremetió contra la nueva Ley de Aguas impulsada por Morena y la calificó como “una trampa” cuyo verdadero objetivo no es proteger el recurso hídrico, sino ejercer control político sobre la ciudadanía.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador enumeró cinco razones por las que considera que esta reforma “afecta directamente” a las familias mexicanas.

¡La nueva Ley de Aguas de Morena es una trampa!

No la hicieron para cuidar el agua… la hicieron para controlar a la gente.



En este video te explico las 5 razones principales por las que esta reforma afecta directamente a tu familia, al campo y a todo México. Por eso, el PRI… pic.twitter.com/ToHcnyePl4 — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) December 4, 2025

“La nueva ley de aguas de Morena es una trampa. No es para cuidar el agua, es para controlar a la gente, como le gusta a Morena”, afirmó Añorve Baños, quien alertó que la reforma eliminará la posibilidad de heredar permisos de agua.

“Antes, si tenías un permiso de agua, podías heredarlo a tus hijos, pues con esta ley ya no. Ahora tienes que pedirle un favor al gobierno para que decida si te lo reasigna”, denunció.

El senador priista advirtió que la legislación establece sanciones desproporcionadas contra productores agrícolas: “En vez de apoyar al productor, Morena lo trata como delincuente. Imagínense ustedes, quieren poner multas altísimas, crear delitos nuevos y ahora cualquier error en un trámite que es normal puede costarte hasta la cárcel”.

Añorve también cuestionó la centralización del control del agua en manos de la Federación.

“Morena quiere tener todo el control del agua en manos de la Federación, estados y municipios, ejidos y pueblos ya no tendrán voz”, señaló, y comparó: “Es como si para abrir la llave de tu casa, en Guerrero, Yucatán o Coahuila, necesitaras permiso desde la Ciudad de México”.

Uno de los señalamientos más graves del legislador fue que la reforma otorga “poder absoluto” al gobierno federal para decidir discrecionalmente quién tendrá acceso al agua.

“Van a decidir quién recibe agua, ¿cuánto? ¿Y cuándo? Y si no te alineas, te cierran la llave. Así de simple, así de peligroso”, alertó.

Finalmente, Añorve acusó que la ley es inconstitucional por no haber consultado a pueblos indígenas, como lo exige el artículo segundo constitucional. “Solo se hicieron foros exprés, como lo sabe hacer Morena, en lo oscurito, sin cumplir con la ley. Y con esto están afectando ríos, tierras y sistemas comunitarios enteros sin preguntarles”, denunció.

“Desde el PRI lo decimos fuerte y claro, el agua es del pueblo, no del gobierno. No nos van a callar y no vamos a permitir que la conviertan en un instrumento de control político”, concluyó el senador, quien advirtió que su bancada defenderá “al campo, a las familias y a México”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL