Fecha de pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores del 11 al 15 de mayo

Calendario de pago de Programas para el Bienestar.

Las y los beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar reciben el pago de estos apoyos durante los primeros días del bimestre que corresponde, y los de mayo-junio comenzaron a dispersarse el lunes 4 de mayo.

Esta dispersión de pagos se realiza de manera escalonada tomando en consideración la primera letra del primer apellido de quienes son beneficiarios y beneficiarias de cualquiera de los cuatro programas y pensiones.

Debido a esto, quienes tienen como inicial la letra A, B, C, D, E, y F en su primer apellido ya recibieron el pago correspondiente al bimestre de mayo y junio; mientras que los apoyos de las demás letras continuarán siendo depositados hasta el miércoles 27 de mayo.

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Calendario de pagos de Pensión Bienestar Adultos Mayores

Durante la semana del 11 al 15 de mayo quienes recibirán su pago de los Programas para el Bienestar son la letra G, H, I, J, K, L, y M; y el orden se indica en el calendario de depósitos.

El calendario de pagos de la Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras del bimestre mayo-junio es el siguiente:

A: Lunes 4 de mayo

B: Martes 5 de mayo

C: Mércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: Viernes 8 de mayo

G: Lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: Miércoles 13 de mayo

L: Jueves 14 de mayo

M: Viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: Martes 19 de mayo

P, Q: Miércoles 20 de mayo

R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: Lunes 25 de mayo

T, U, V: Martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo

🌤️ ¡Buen día! Esta semana reciben su pago de las #PensionesBienestar del bimestre mayo-junio las y los derechohabientes cuyo primer apellido inicia con las siguientes letras. 👩🏼‍🦳👨🏼‍🦳👨🏽‍🦽🧑‍🧒‍🧒



Calendario completo: https://t.co/cKtK9qXN1C pic.twitter.com/lgEpSd5FPE — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 11, 2026

El apoyo económico que será dispersado durante el 2026 para cada uno de los Programas del Bienestar es el siguiente:

Pensión para Personas Adultas Mayores, para personas de 65 años de edad o más: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años de edad: 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión para Personas con Discapacidad para las personas que cumplan con los criterios de cobertura: 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa de Madres Trabajadoras para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios: Mil 650 pesos bimestrales

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