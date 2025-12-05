Productores amagan con escalar protestas

Agricultores analizan la idea de una escalada en la movilización frente al avance del proyecto de Ley de Aguas Nacionales, contra el que se levantaron en protesta por considerar que restringe el recurso hídrico necesario para sus cultivos.

Ayer, los colectivos de productores sostuvieron los bloqueos carreteros y cierres en cruces internacionales, con obstrucciones parciales e intermitentes, como manera de hacer presión para que el Congreso de la Unión detuviera la discusión y atendiera sus inquietudes, como se comprometió desde días atrás.

El Dato: Productores señalaron que en la minuta no se consideraron dos reservas que contemplan la regularización de pozos y el reconocimiento de ellos para el ganado.

Mientras la Cámara de Diputados discutía el proyecto, los agricultores colocaban maquinaria y vehículos en carreteras de Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Baja California y Guanajuato, principalmente; sin embargo, en el transcurso de la tarde algunos cierres fueron retirados por los mismos inconformes.

Por la tarde, antes de que el Senado aprobara la iniciativa, los productores alistaban crecer sus movilizaciones con el sector transportista, cuyo dirigente, David Estévez, denunció que “quedamos que en donde estén ellos estaremos nosotros”.

Paralelamente, en diversas cuentas del sector productor comenzaron a compartir la fotografía de legisladores como Lilia Aguilar, diputada del PT, y Javier Corral, morenista en el Senado, a los que se refieren como “traidores al campo”.

Y es que unos días antes, cuando ya se preveía la aprobación de la enmienda, representantes se dijeron traicionados y engañados, principalmente por el bloque de la 4T en el Congreso, al acusar que la apertura al diálogo que mostraron en inicio únicamente fue una “cortina de humo”.

Por la mañana, Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo, dijo que esperaban llegar a un acuerdo con el senador Adán Augusto López y lograr algunas modificaciones que resultaran benéficas al sector que representa.

Productores de trigo del Valle de Mexicali se plantaron en la garita Mexicali–Calexico, bloqueando el paso tanto en la carretera federal 2 como en la vía de acceso al cruce internacional, en protesta por la recientemente aprobada Ley General de Aguas. El bloqueo afecta la entrada y salida de vehículos hacia Estados Unidos, incluida la circulación de transporte de carga y particulares.

Hacia la noche, los productores fueron citados a una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), que se comprometió a atender las inquietudes y observaciones de los inconformes, a los cuales se expusieron los efectos de la nueva norma para que no haya riesgo a las concesiones que poseen para el riego a sus cultivos. El dirigente del frente comentó que en el transcurso de anoche definirían qué rutas tomar, recalcando que el rechazo a la ley se mantiene.

Entre los temores expresados por el sector está una supuesta centralización de las concesiones del agua por parte del Estado, así como la criminalización a los productores, debido a que el proyecto contempla sanciones contra la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico. En esto, los campesinos dijeron ver un riesgo para mantener la producción alimentaria de la que están a cargo.

La Segob llama al diálogo; bloqueos, sin razón, dice

› Por Tania Gómez

La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que los bloqueos que productores agrícolas de Chihuahua mantienen en puentes internacionales de la frontera norte carecen de justificación, toda vez que sus planteamientos sobre la Ley de Aguas Nacionales ya fueron considerados.

En un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a desbloquear los cruces fronterizos ante las afectaciones que los manifestantes provocan a la ciudadanía, el comercio y el tránsito de mercancías entre México y Estados Unidos.

Reiteró su apertura al diálogo y precisó que “ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales”, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

7 estados del país siguen con bloqueos por agricultores

Además, anunció la instalación de mesas permanentes para atender las dudas que surjan durante el proceso legislativo.

El Gobierno federal desmintió categóricamente uno de los principales temores de los agricultores chihuahuenses: “De ninguna manera se retirarán concesiones de agua”. La Segob y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfatizaron que la iniciativa de ley busca “evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”, sin afectar los derechos ya otorgados.

Ante el impacto de las protestas, que han interrumpido actividades esenciales en la región fronteriza, la Secretaría de Gobernación instó a los manifestantes a “evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias”.

Agricultores y trabajadores del campo de la región noroeste del estado de Chihuahua mantienen este jueves los bloqueos de las aduanas en los puentes fronterizos Córdova de las Américas, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, en Ciudad Juárez, donde impiden el paso de tráileres, al mismo tiempo que persiste un cierre parcial de la carretera 45, tramo Delicias-Camargo, por productores de la región sur de la entidad.

También hay presencia de manifestantes en la garita San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera entre Ciudad Juárez y el condado de Doña Ana, Nuevo México, así como un bloqueo total de la línea ferroviaria “A”, México-Ciudad Juárez, cruce a nivel de la placa kilométrica A-1489+412, en Saucillo.