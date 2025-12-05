Y sigue el desvisadero

Se comenta que la presión de EU contra funcionarios y empresarios mexicanos también ha servido para exhibirlos ante la opinión pública mexicana. Ayer, dos figuras públicas se sumaron a la lista de tachados del visado estadounidense, el alcalde de San Felipe, Baja California, Luis Dagnino, y el director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez. Aunque ambos se apresuraron a defender que la medida no es más que un trámite personal y administrativo, basta con echar un ojo a informaciones periodísticas para enterarse de que puede que las razones estén alejadas de un inocente trámite. Dagnino, por ejemplo, ha sido vinculado con el grupo delictivo denominado Cártel del Mar, y Márquez, asociado a una empresa ligada a actividades de simulación y lavado de dinero. Cabe aún corroborar si los señalamientos que pesan en contra de cada uno son ciertos o no. Lo que es un hecho es que, por lo pronto, sus casos siguen alimentando el famoso desvisadero.

