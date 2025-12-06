Apoyo a migrantes

Y hablando del viaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, nos piden no perder de vista el mensaje que dejó a los migrantes mexicanos con los que se reunió en Washington. Y es que es sabido que la política migratoria, en la que se ha acusado acciones de terror e incluso xenofobia ha pegado fuertemente a miles de paisanos que viven allá. “Yo espero que poco a poco se vayan asentando las cosas. Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos. Sé que la han pasado difícil y lo que hemos buscado es mejorar los consulados. Por favor hágannos saber todo lo que sigue mal, lo que sienten que no está funcionando bien, nuestro interés es que los consulados no solamente ayudan a las y a los mexicanos, a todo lo que tiene que ver con trámites y otras cuestiones que son necesarios”. Ahí el mensaje.