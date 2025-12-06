Dañado por la erosión, 56% del suelo nacional

El cambio climático y la actividad humana han degradado los suelos del planeta, lo que ejerce una presión excesiva sobre los recursos hídricos y alteraciones en el equilibrio natural; de acuerdo con la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), 56.7 por ciento del territorio nacional presenta algún grado de degradación del suelo.

“Esta situación, intensificada por el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales, compromete la producción agrícola, el acceso al agua y la viabilidad de los medios de vida rurales”, advirtió el ingeniero agrónomo Efraín Malvaez Solís.

El Dato: EL 5 de diciembre fue designado por la ONU como el Día Mundial del Suelo, para concientizar sobre la importancia y la relación entre el suelo y el agua.

Durante su participación en el foro “Retos del Desarrollo Sostenible”, Claudia Isabel Hidalgo, especialista en suelos, alertó que México enfrenta una grave crisis ambiental debido a que la erosión ha mermado los recursos esenciales para la producción de alimentos y la sostenibilidad ecológica.

Según la experta, la situación es crítica en zonas como el corredor Teotihuacán-Metepec, Valle de Bravo y los límites con Michoacán, donde los niveles de erosión son extremos.

Tras una sola lluvia torrencial, explicó, puede perderse hasta un centímetro de suelo, lo que equivale a 10 toneladas por hectárea.

677 Doctores del suelo tienen certificado en México

“Lo que la naturaleza tardó siglos en construir, lo estamos perdiendo en cuestión de horas. Áreas que antes eran fértiles ahora tienen suelos pedregosos y con poca capacidad agrícola”, dijo la especialista, quien indicó que el encarecimiento de la producción agrícola por erosión afecta la economía rural y empuja a muchas personas a migrar a las ciudades o incluso fuera del país.

Para frenar la crisis del suelo, los expertos proponen, entre otras estrategias, evitar el monocultivo, utilizar abonos orgánicos como lombricomposta, estiércol y abonos verdes y dejar residuos de cosecha sobre el suelo para mejorar su estructura, además de implementar la siembra intercalada de maíz con árboles frutales y hortalizas.

El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente cada 5 de diciembre, año en el que la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) designó esta fecha a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se decidió el 5 de diciembre porque coincidía con el cumpleaños del rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, querido monarca fallecido en 2016 y uno de los grandes promotores de esta idea.

El Día Mundial del Suelo y su campaña tienen como objetivo concienciar sobre la importancia y la relación entre el suelo y el agua, para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes.

Frente a este panorama, la FAO impulsa una agenda integral de restauración de suelos, en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones internacionales.

Bajo esta cooperación, México ocupa actualmente el primer lugar a nivel mundial en la implementación del Programa Global de Doctoras y Doctores del Suelo, iniciativa de la FAO. Hasta la fecha, se han certificado 677 doctores del suelo, de los cuales el 27 por ciento son mujeres y el 73 por ciento hombres; se cuenta con 172 formadores y formadoras certificados, además de 10 técnicos formadores especializados, con presencia en 28 estados del país.