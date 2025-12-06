Empiezan a levantar bloqueos; Gobierno agradece Ley de Aguas

Productores agrícolas en el norte del país, particularmente del estado de Chihuahua, terminaron por levantar los bloqueos que mantenían en rechazo a la nueva Ley de Aguas Nacionales que esta semana terminó por ser aprobada en el Congreso de la Unión.

Ayer por la mañana, agricultores principalmente pertenecientes a la comunidad LeBarón, mantuvieron obstrucciones en puentes internacionales a pesar del acuerdo al que llegaron los líderes de la FNRCM.

El Dato: La gobernadora Marú Campos confió en que la Federación agilice los procesos de diálogo y atención a las demandas agrícolas.

Luego de una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunció un “receso restringido” de su movilización, al considerar que hubo avances en la negociación con el Gobierno, frente a sus inquietudes.

Sin embargo, grupos agrícolas en el estado de Chihuahua liberaron la obstrucción en los puentes internacionales el Tornillo, Córdoba, Zaragoza, San Jerónimo Santa Teresa, en Ciudad Juárez.

En un video compartido por Adrián LeBarón, quien se convirtió en uno de los principales opositores a la nueva ley hídrica, dijo que se mantiene la preocupación y aunque también quisieran retirarse, mencionó que lo harán hasta sentirse seguros.

Comentó que, aunque en la ley ya no haya riesgos, lo que inquieta al sector es la aplicación que se haga de los términos que ésta contiene.

“En la ejecución de las mismas va a ser la máxima preocupación que tengamos. Ahorita nos queremos retirar, pero queremos estar seguros de que aquellas cosas que se plasmaron en las peticiones, de que no estamos tan en contra de la ley sino cómo se ha llevado a cabo”, dijo el líder agrario, quien comentó que se espera a una reunión para decidir su retiro.

Por otro lado, las organizaciones salieron a fijar su postura respecto a la situación en general, con lo que expresaron que la movilización realizada representó una “revolución agrícola” este año.

El FNRCM señaló que con el movimiento se irrumpió en el escenario nacional ante el silencio que se mantuvo durante años y con lo cual se “demolió” una barrera contra su sector.

“Hoy el diálogo no es un favor, es una obligación ganada por la fuerza de nuestra unidad… Hemos reorientado la brújula del país. Le recordamos al Gobierno, a la sociedad y a los partidos que la producción nacional de alimentos es la prioridad nacional”, dijo.

La pausa declarada a los bloqueos no es definitiva, debido a que se trata únicamente de un “receso” tomado por el sector, en espera de una próxima reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para ahondar en las inquietudes y necesidades que piden atender en beneficio del campo.

Y es que, de acuerdo con el dirigente del FNRCM, Baltazar Valdéz, no les dio tiempo de poder revisar cómo quedó la ley, sin embargo, refirió que aún esperan poder incidir en algunas precisiones reglamentarias para su aplicación.

Agradecen a diputados aval a la Ley de Aguas

Por Yulia Bonilla

En sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció a las y los legisladores por aprobar la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual generó inconformidad con el sector agricultor con el cual, aseguró, hubo un acuerdo para levantar los bloqueos carreteros y cierres en la frontera.

La conferencia de este viernes fue ofrecida por Rosa Icela Rodríguez, debido a que la mandataria federal viajó a Washington para participar en el Sorteo Mundial 2026, del que México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

“Agradecer a la Cámara de Diputados, a legisladoras y legisladores, también en el caso del Senado de la República, agradecer la aprobación de la ley, para los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas”, declaró.

El Dato: El pleno del Senado avaló en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en Palacio Nacional, ayer ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que este nuevo marco normativo permitirá dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, principalmente en cuanto a “poner orden” y evitar la concentración del agua “en unas cuantas manos en algunas regiones del país”.

“Como aquí ya se ha dicho repetidamente, tanto como por la Presidenta de México, como por el propio director general de Conagua, es muy importante varios de los artículos que contiene esta Ley, que conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y a poner orden, precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica”, aseguró.

El agradecimiento también fue dirigido a los grupos del sector que respaldaron el plan, entre los que se encuentra el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.

Subrayó que, al final, fueron varias las voces que se sumaron en respaldo al proyecto, “por eso, aquí agradecer también, ya en primera instancia, a los grupos que participaron y que dieron sus opiniones al respecto, no solamente a los productores agrícolas que se levantaron de ahí, de la mesa, todo lo que ellos estaban observando, y cuando eran observaciones válidas se tomaban en cuenta, tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Gobernación”, agregó.

Respecto a los bloqueos que encabezaron productores en rechazo a la nueva ley, comentó que la noche del jueves hubo una reunión en la que se llegó a un acuerdo con los representantes, quienes se comprometieron a retirar la maquinaria y demás unidades con las que obstruyeron la circulación.

“Ellos ya se comprometieron, hay un acuerdo de que ya levanten. Estamos en espera de que esto lo hagan. Nosotros creemos en la palabra de la gente que tiene palabra, pues en la que no tiene no vamos a creer. Entonces estamos con esta cuestión”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que se continuará con las mesas de trabajo para resolver las dudas que surjan más adelante sobre esta ley.

“Continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que haya al respecto, para atender a los productores agrícolas y campesinos también, a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo”, refirió.

Sesión maratónica, por norma fundamental: 4T

› Por Claudia Arellano

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, señaló que se tuvo una sesión de 25 horas con un debate ininterrumpido, “una sesión interesante, importante, pesada, tensa, compleja, porque fue la aprobación de una ley, para mí fundamental: la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales”.

“Es un instrumento fundamental para el país, de su desarrollo, y eso fue lo que se debatió, deliberó y se discutió en 25 horas continuas. Pocas sesiones que yo recuerde han tenido esa duración”, enfatizó.

Mencionó que también era legislador cuando se aprobó y se creó la Ley Energética, en el periodo de 2013; esa debió haber sido entre 20 y 22 horas, y la más reciente que duró 20 horas, fue la reforma constitucional al Poder Judicial, “que tuvimos que tomar una decisión de cambiar de sede porque la Cámara fue prácticamente tomada en sus accesos y no hubo posibilidades de entrar”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, informó que la próxima semana la Cámara de Diputados abordará las reformas a las leyes generales de Salud, de Economía Circular y a Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

El legislador dijo que “después de una semana intensa en materia legislativa, hoy seguimos trabajando para preparar material para la siguiente semana. Y hay tres leyes importantes, tres, que esperamos sacar entre martes, miércoles y, si es necesario, el jueves”.

Expuso que estas son las relativas a la Ley General de Salud, “que contienen los vapeadores, que ha habido mucha presión para que no se legisle, pero lo vamos a hacer. Es una reforma más integral en materia de salud, no solo vapeadores”.

Agregó que también se encuentra la Ley General de Economía Circular, “que espero que procesemos mediante consenso entre todos los grupos parlamentarios”.

Y una más, añadió, que plantea reformar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, misma que fue enviada el pasado 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.