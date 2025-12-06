Frente frío 19 ‘congelará’ con temperaturas de hasta -10 grados a estos estados hoy 7 de diciembre

Te contamos los efectos previstos por el ingreso del frente frío 19 al país, este 7 de diciembre.

El ingreso del frente frío 19 al territorio mexicano, previsto para este domingo 7 de diciembre, provocará un notable descenso en las temperaturas en estados del norte y noreste, en los que se dejarán sentir los efectos de la masa de aire polar que impulsa al nuevo sistema.

Aunque sus efectos se intensificarán a partir del lunes 8 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante la madrugada del domingo aún se mantengan las condiciones asociadas al frente frío 18, el cual dejará de afectar al país conforme avance el día para dar paso al decimonoveno sistema frontal de la temporada.

Previo a su llegada, el frente frío 18 provocará temperaturas mínimas extremas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían descender hasta los -10 grados Celsius durante la madrugada del domingo.

¿En qué otros estados se esperan temperaturas mínimas este 7 de diciembre?

También, se esperan heladas y temperaturas de -5 a 5 grados en zonas serranas del norte, centro, occidente y oriente del país:

Aguascalientes

Baja California

Coahuila

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Querétaro

Tlaxcala

Puebla

San Luis Potosí

Sonora

Veracruz

Zacatecas

¿En qué estados lloverá este domingo 7 de diciembre?

A lo largo de este 7 de diciembre, el frente frío 19 continuará desplazándose sobre el norte y noreste del país, en interacción con diversos fenómenos meteorológicos como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical.

Por lo anterior, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes al noreste y oriente de la República.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz

Lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco y Colima

cehr