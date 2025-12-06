MC refrenda su voto

Es sabido que a media semana, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores sumó sus votos a los de Morena y aliados en favor de la designación de Ernestina Godoy como fiscal general de la República. Tan de notar fue, nos cuentan, que hasta se volvió a hablar de una alianza fosforena al menos en lo que corresponde al apoyo que finalmente recibió quien fuera consejera jurídica de la Presidencia. Lo anterior viene a cuento porque ayer el mandamás de ese partido, Dante Delgado, consideró que si bien no están de acuerdo con el procedimiento para la nominación “no había ningún motivo para no otorgarle un voto a una mujer que tiene experiencia: fue Fiscal de la Ciudad de México”, dijo. Y aprovecho para dar un recargón: “Nosotros vamos a actuar con sentido de amor al país y no vamos a pensar en posiciones facciosas, como los que quieren sentirse oposición cuando ya no lo son”. Uf.