Alejandra Barrales acusa a Gobierno de ‘chicanear’ propuesta de 40 horas al fragmentar descanso

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que el gobierno federal está “chicaneando” la propuesta de reducción a 40 horas laborales semanales al pretender fragmentar el descanso en periodos cortos durante la jornada, en lugar de garantizar días completos de descanso para los trabajadores.

“Nos están chicaneando la propuesta porque al final sí nos quieren dar las 40 horas supuestamente, pero en pedacitos”, señaló Barrales, al cuestionar que el gobierno plantee reducir media hora o una hora en determinados horarios, lo cual considera insuficiente para cumplir el objetivo real.

La legisladora explicó que la propuesta original busca un descanso reparador que permita la convivencia familiar y que los trabajadores puedan planear actividades con anticipación. “No es lo mismo que un trabajador descanse el fin de semana o dos días a la semana, a que descanse de manera intermitente media hora, 40 minutos o una hora al final de una jornada laboral”, enfatizó.

La emecista advirtió que la versión que estaría considerando el gobierno “es una burla para la propuesta del trabajador; no resuelve ni alcanza el objetivo”.

Además, expresó su preocupación por que el secretario del Trabajo y los asesores laborales del gobierno no estén advirtiendo sobre este problema.

“Me parece que están malentendiendo el objetivo y los impactos que esto puede tener”, indicó la senadora, quien señaló que el gobierno sigue creyendo erróneamente que la productividad significa más horas de trabajo, cuando en realidad se trata de “hacer mejor las cosas en el mismo o menor tiempo”.

Alejandra Barrales reiteró que su bancada buscará sensibilizar al gobierno sobre la importancia de mantener el espíritu original de la propuesta, que incluye dos días completos de descanso que los trabajadores puedan planear con anticipación para fortalecer la convivencia familiar y mejorar la productividad laboral.

