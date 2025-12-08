Destacan participación de jóvenes en festejo de la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar el sábado el festejo de los 7 años de gobierno de Morena.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, difundió en sus redes sociales un video donde presumió el músculo del partido mediante testimonios de jóvenes militantes que asistieron a la celebración del séptimo aniversario de la llegada al poder de la Cuarta Transformación (4T), convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y que, según cifras oficiales, reunió a 600 mil personas en el Zócalo el pasado sábado 6 de diciembre.

En el video, integrantes de la autodenominada “juventud morenista” cuestionaron a la “derecha fascista” y a medios de comunicación por la cobertura de la marcha de la denominada Generación Z del 15 de noviembre pasado, a quienes acusaron de “instrumentalizar” a las juventudes como un movimiento opositor, una narrativa que la propia mandataria federal ha reiterado en varias de sus conferencias.

El Dato: En la manifestación se leían frases de respaldo ciudadano: “Millones de mexicanos defenderemos la soberanía de México y a nuestra Presidenta”, o “Siempre contigo 4T”.

Ante militantes de Morena, miembros del Gabinete federal y simpatizantes que llenaron la plancha del Zócalo capitalino, Sheinbaum Pardo presentó un balance del movimiento iniciado en 2018 y reafirmó la continuidad del proyecto.

Sostuvo que la 4T “sigue viva” y llamó a mantener la unidad frente a las críticas de la oposición. Aseguró que las campañas sucias no la vencerán y que su gobierno —y los anteriores encabezados por Morena— “nunca ha reprimido al pueblo”, y afirmó que cualquier servidor público que abuse de su cargo es sancionado.

Contrapuso su postura con lo que llamó “episodios de represión del pasado”, como los casos de Atenco o las protestas magisteriales: “La represión pertenece a la época del PRIAN”.

También rechazó que en el país no exista libertad de expresión o de movilización: “Las plazas públicas están abiertas y todos los días hay manifestaciones”, señaló, al tiempo que defendió los programas sociales dirigidos a jóvenes y estudiantes: “Decir que no apoyamos a la juventud es otra mentira”.

En su mensaje negó que su gobierno tenga vínculos con grupos delincuenciales, al calificar estas acusaciones como “calumnias” impulsadas por sus detractores. Reiteró que la estrategia de seguridad está enfocada en evitar la corrupción institucional y atender las causas de la violencia.

Frente a miles de asistentes, Sheinbaum destacó avances como la ampliación de programas sociales, mejoras salariales y la inversión en infraestructura y movilidad: “La transformación no se detiene. Este proyecto es del pueblo”.

Sobre los señalamientos de presuntos vínculos entre gobiernos de la 4T y grupos delictivos, La Presidenta fue tajante: “Es otra calumnia” pues aseguró que la estrategia de seguridad está enfocada en fortalecer la coordinación con los estados y las instituciones.

La Presidenta también hizo un recuento de los avances que consideró centrales en estos siete años, como la ampliación de programas sociales, la mejora salarial para trabajadores del Estado, la inversión en infraestructura con énfasis en movilidad y energías limpias y el fortalecimiento de empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El acto, permeado de júbilo, se convirtió en el primer gran evento de su administración y un mensaje de continuidad del obradorismo, bajo su liderazgo.