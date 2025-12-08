MC impulsa ajustes a la reforma de las 40 horas y presenta propuesta para cooperativas

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco señaló que la iniciativa de la presidenta respecto a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas debe ser explícita en cuanto a los dos días de descanso obligatorios, tal como lo propusieron las distintas iniciativas de Movimiento Ciudadano en este tema.

La propuesta de la presidenta deberá ser analizada en comisiones respectivas y modificar este asunto ya que es parte fundamental del espíritu de la iniciativa, es por ello que el Senado podría iniciar sus trabajos este mismo año e iniciar el 2026 con avances en la materia.

Respecto a los temas que estarán revisándose estos últimos días para cerrar el período ordinario de sesiones, se encuentra el tema de los vapeadores, economía circular y aranceles, estos dos últimos, aún en estudio en sus respectivas comisiones por lo que habrá que esperar los dictámenes.

Marcha por las 40 horas ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Presentan reforma

Con el objetivo de fortalecer el fomento a las cooperativas y promover su integración en cadenas de valor que estimulen su crecimiento, mejoren su competitividad y contribuyan al desarrollo regional y nacional, Ivonne Ortega Pacheco presentó propuesta para reformar la Ley General de Sociedades Cooperativas.

La iniciativa busca garantizar que cada cooperativa cuente con mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, a través de la implementación del Programa de Transparencia Cooperativa, administrado por el Consejo de Vigilancia, que establece procedimientos para procesos democráticos, control interno, manejo responsable de recursos, modelos estandarizados de actas e informes, y auditorías internas periódicas.

Además, busca la modernización administrativa y tecnológica porque se mejoraría la gestión operativa y administrativa de las cooperativas a través de programas de modernización, capacitación y adopción tecnológica promovidos por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo herramientas digitales para la gestión interna y la realización de asambleas de manera eficiente.

Y es que, en México existen 18 mil 38 sociedades cooperativas, en las que participan cerca de 9 millones de socios, de las cuales la mayor cantidad, 12 mil aproximadamente, se dedican al consumo, 5 mil 200 a la producción y 762 al ahorro y préstamo. “Estas cifras reflejan la importancia del cooperativismo como un modelo organizativo capaz de generar inclusión social, empleo y oportunidades económicas en diversas regiones del país”, señaló la legisladora federal.

Ortega Pacheco indicó que pretende fomentar la integración de las cooperativas en proyectos productivos locales y regionales, promoviendo la generación de empleo digno y la inclusión productiva, lo cual se logrará facilitando el acceso a herramientas de modernización administrativa, fortaleciendo la transparencia y profesionalización de los socios, lo que mejora la confianza y competitividad de las cooperativas en la economía social.

La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano ı Foto: Cuartoscuro

LMCT