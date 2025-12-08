Sheinbaum encabeza 139 Asamblea del Infonavit; destaca avances en derecho a ‘vivienda digna’

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar la 139 Asamblea General del Infonavit.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la 139 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó que su administración avanza en el derecho a la “vivienda digna” para trabajadores mexicanos.

Estuvieron presentes el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como representantes de los sectores de los trabajadores, empleadores y gobierno.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 8, 2025

De acuerdo con el Infonavit, en la Asamblea General se discutió y votó el Plan Estratégico y Financiero 2026, además de las revisiones anuales de evaluación y seguimiento al Plan Estratégico y Financiero 2025, que contemplaba la construcción de al menos 500 mil viviendas con orientación social en el actual sexenio.

El pasado 24 de noviembre, el director del Infonavit, Octavio Romero, informó que al 21 de noviembre tiene contratadas más de 259 mil viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, con una meta de cerrar 2025 con poco más de 300 mil unidades y proyectos viables por 400 mil viviendas adicionales para 2026.

Detalló que de los 163 proyectos contratados, 106 ya iniciaron obra y 58 están entregando viviendas en 19 estados y 39 municipios.

“Vamos a entregar este año, a finales de diciembre, 4 mil 871 viviendas. Ya tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas”, precisó, y adelantó que a partir de enero incrementará el número de entregas.

Romero recordó que la meta sexenal ampliada es de 1.2 millones de viviendas. Los estados con mayor número de entregas este año son Tamaulipas con mil 395 unidades, Quintana Roo con 672, además de Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Morelos.

Con información de Tania Gómez.

