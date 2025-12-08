Vienen los aranceles

Y hablando de temas comerciales, nos piden no perder de vista la aprobación primero en comisiones y luego en el plano de la Cámara de Diputados esta semana de la iniciativa en materia arancelaria con la que el país impondrá tarifas principalmente a productos asiáticos. Se trata de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, para tener el nombre más preciso. Y se ha informado que estos aranceles de entre 35% y 50% podrían aplicar a productos textiles, del vestido y también relacionados con el acero y las autopartes, aunque también alcanzaría a plásticos, calzado, papel, aluminio, electrodomésticos, motocicletas, muebles, vidrios… ¿A qué países les podría aplicar? Bueno, pues reportes noticiosos indican que a China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. La iniciativa fue enviada por la Presidenta, informó Ricardo Monreal, y con ella se pretende fortalecer la planta productiva, el empleo y el comercio justo”.