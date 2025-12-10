› Duarte ante la justicia

Aunque para nadie es sorpresa que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tenga una larga cola de acusaciones de presunta corrupción detrás de él, nos dicen que no dejó de impresionar la gravedad de los cargos que la Fiscalía General de la República le imputa, principalmente por haber lavado casi 74 millones de pesos, de unos 96 millones y pico que fueron desviados del erario a dos de sus empresas; la FGR también quiere que el exmandatario local, quien fue detenido nuevamente el lunes, sea procesado a partir del dato de que habría intentado esconder el 76 por ciento de los millones desviados a través de un reparto entre allegados, sin dejar huella. Cuentan que aun con todas las acusaciones encima, a Duarte se le ocurrió ganar tiempo, vaya a saber con qué fin, al decir en su audiencia que hablaba lengua tarahumara, lo que provocó un breve receso para gestionar la presencia de un traductor. Ya reanudada la diligencia, el acusado refirió que no necesitaba tal intérprete. Uf.