¿Quién es Mati? La nueva voz simbólica con la que la SCJN busca acercar la justicia a la gente

Mati, la guardiana de la palabra justa: el personaje con el que la SCJN renueva su forma de comunicarse

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó recientemente a Mati, un personaje simbólico que busca convertirse en la nueva voz narrativa de la justicia mexicana.

Pero ¿quién es exactamente Mati y qué representa dentro de la comunicación institucional del máximo tribunal? De acuerdo con la SCJN, Mati es “la mensajera de la sabiduría y guardiana de la palabra justa”, una figura creada para acercar los valores de la justicia a niñas, niños, jóvenes y a la sociedad en general.

Su origen no se encuentra en la mitología o en un personaje histórico, sino en la vírgula, un antiguo símbolo mesoamericano que representaba la palabra, el consejo y la capacidad de construir acuerdos.

TE RECOMENDAMOS: En lo general Senado aprueba prohibir la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Mati fue creado por la Corte para dar vida a un personaje que encarna la importancia del diálogo, la verdad y la responsabilidad.

En la narrativa institucional, Mati se describe como “la voz que camina entre el viento y la palabra”, proveniente de un tiempo donde hablar significaba sembrar armonía. Su misión es clara; transmitir la sabiduría de la justicia de manera accesible, respetuosa y culturalmente significativa.

Más allá de su apariencia gráfica, Mati representa una justicia que escucha, que reconoce la diversidad lingüística, cultural y ambiental del país, y que busca comunicarse con la ciudadanía en un lenguaje claro, empático y sencillo.

Su papel principal es servir como puente entre conceptos jurídicos complejos y la experiencia cotidiana de la población.

La SCJN explica que Mati fue concebida como un recurso pedagógico y narrativo para fortalecer la educación cívica y fomentar una comprensión más cercana del papel del Poder Judicial.

Está diseñada especialmente para interactuar con infancias y juventudes, aunque también pretende resonar con personas adultas interesadas en entender la justicia desde un enfoque más humano.

En su mensaje, Mati recuerda que la justicia real se construye todos los días, “escuchando, cuidando, respetando y entendiendo las diferencias”.

Con su presentación, la Suprema Corte apuesta por una nueva forma de comunicar la justicia: más accesible, más simbólica y profundamente vinculada con la identidad cultural del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL