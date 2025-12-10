› Santa llega al Senado con Grandeza

Y qué sorpresa se llevaron —o no— los senadores de la 4T, quienes recibieron ayer un lote de Grandeza, sí, el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que el título de la publicación se hizo notar también en volumen, ya que cada una de las oficinas de los legisladores morenistas recibió entre 10 y 12 cajas de libros. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Pues se ha informado que el Santa que envió semejante tanda literaria dejó su huella en cada caja: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”, con el fin de que, dicen sus duendes, en este caso los senadores y senadoras guinda, lleven esos obsequios a sus distritos o a donde consideren que sea oportuno. Entre tanto alboroto, en la Cámara alta no faltó quien sacara lápiz y papel para calcular de a cómo habría estado aquel despliegue. Tomando en cuenta que cada uno cuesta unos 448 pesos, los cerca de 17 mil ejemplares que recibieron los senadores en sus 67 oficinas debió costar alrededor de 7.6 millones de pesos. ¡Feliz Navidad! Jo, jo, jo, jo.