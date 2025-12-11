Aranceles sin sustento técnico encarecerán consumo básico de mexicanos: PAN y PRI

PRI y PAN en el Senado, coincidieron en que las modificaciones arancelarias del gobierno federal carecen de sustento técnico y representan una medida aislada incapaz de reactivar la inversión o resolver la crisis estructural que enfrenta el país, advirtiendo que los incrementos recaerán principalmente sobre los consumidores de menores ingresos y podrían responder a presiones comerciales de Estados Unidos.

La legisladora priista Cristina Ruiz Sandoval criticó que el paquete arancelario “carece de un diagnóstico económico integral y omite una evaluación del entorno actual de inversión, seguridad y certidumbre jurídica del país”.

La senadora mexiquense señaló que “una política arancelaria aislada no puede promover la reindustrialización sin instituciones fuertes, reglas estables y un clima político que recupere la confianza”.

Por su parte, el senador panista Mario Vázquez calificó de “irresponsable” legislar sobre aumentos arancelarios sin fundamento técnico: “No hay diagnóstico. No hay estrategia. Se está legislando a ciegas”, advirtió el legislador por Chihuahua, quien cuestionó que la medida pudiera responder a presiones de Washington respecto a productos chinos.

“La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿esta es una estrategia propia… o es un reflejo de Washington? México no debe legislar por presión externa”, planteó.

Con división en la 4T avalaron en fast track nuevos aranceles a 11 naciones ı Foto: Cuartoscuro

Ambos legisladores alertaron sobre el impacto social de los aranceles a productos de consumo básico como ropa, calzado, muebles, juguetes y electrodomésticos. Ruiz Sandoval advirtió que “sin medidas compensatorias, los costos recaerán principalmente sobre los hogares con menores ingresos”, mientras Vázquez recordó que “quienes pagan al final son los consumidores y las empresas”.

El senador panista expuso que en la reforma avalada el jueves por la mayoría morenista en el Senado, reconocía no contar con “información suficiente sobre volúmenes, precios o impactos sectoriales” y carece de análisis sobre inflación, efectos en PYMES, consecuencias para cadenas de valor, impactos regionales o compatibilidad con el T-MEC.

“El Congreso se ha convertido en una oficialía de partes”, denunció.

TMEC ı Foto: Especial

Vázquez también alertó sobre riesgos de corrupción aduanera al aprobar aranceles sin parámetros transparentes: “manipulación de clasificación, subvaluación, cupos discrecionales, trato preferencial, contrabando técnico, corrupción estructural. Sin controles, lo que realmente se aprueba es discrecionalidad para quien maneja la aduana”.

La senadora Ruiz Sandoval subrayó que el contexto actual de violencia, asesinatos de autoridades locales y riesgos logísticos “impide el desarrollo de la inversión y coloca al país en desventaja frente a otras economías con mayor estabilidad”.

“El comercio exterior es el sistema circulatorio de nuestra economía. No se legisla a ciegas, no se legisla por reflejo, no se legisla por presión. México merece estrategia, técnica y certidumbre. No una tabla improvisada”, concluyó Vázquez, mientras Ruiz Sandoval advirtió que, sin elementos estructurales, el paquete arancelario “difícilmente ofrecerá soluciones reales a la economía nacional”.

Aduana de Tijuana ı Foto: Gobierno de México

LMCT