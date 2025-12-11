Boletera amonestada

Con la novedad de que ya le sacaron la tarjeta amarilla a la boletera Fanki por convertir en un caos la venta de entradas para el partido México-Portugal. Fue la Procuraduría Federal del Consumidor, a cargo de Iván Escalante, la que ayer tras conocerse la caída de la plataforma advirtió: “Instamos a la boletera a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto… pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”. Fanki tenía previsto realizar una preventa, pero no cumplió y buscó justificarse con el argumento de una “actividad inusual” en su plataforma —¿pues qué esperaban?, la gente quiere asegurar un lugar por si viene Cristiano Ronaldo— y terminó anunciando que la reprograma. Pendientes.