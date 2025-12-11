César Duarte se queda en El Altiplano

Una jueza federal impuso prisión preventiva justificada a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que permanecerá en el penal de El Altiplano.

La medida cautelar fue definida tras una audiencia inicial que se extendió por más de 14 horas, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) detalló la acusación por un presunto esquema de desvío de recursos públicos hacia empresas relacionadas con Duarte Jáquez.

El Tip: La acusación del MP durante la audiencia de imputación de cargos se sostiene en 120 elementos de prueba que aportó la fiscalía para acreditar el delito.

Según la carpeta de investigación, el exgobernador habría canalizado dinero del erario mediante simulación de apoyos al sector ganadero, al utilizar compañías en las que tenía participación.

En este sentido, la juzgadora determinó que existía riesgo de sustracción de la justicia, por lo que ordenó que Duarte Jáquez permanezca bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, en Almoloya de Juárez.

La defensa del exmandatario acusó que se trata de señalamientos que, a su consideración, ya habían sido abordados en otros procesos, y anunció que insistirá en la protección de sus derechos.

En tanto, se tiene programado que la continuación de la audiencia, en la que se definirá si César Duarte será vinculado a proceso por lavado de dinero, quedó programada para el 13 de diciembre.

A pocos días de que Ernestina Godoy fue designada como titular de la FGR, se informó la detención del exgobernador chihuahuense, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención se realizó por una orden de aprehensión emitida por un juez penal del Altiplano, el 16 mayo del 2024.