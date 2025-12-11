Elenita, AMLO y la importancia de oír

Y la que no pudo evitar subirse al tren político fue la escritora Elena Poniatowska, quien llegó ayer al Senado de la República para ser homenajeada con la inscripción de su nombre en la Sala de Comparecencias del recinto legislativo. Al término de la ceremonia, la también periodista fue rodeada por representantes de los medios de comunicación, quienes le pidieron su valoración de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. AMLO “tuvo siempre la costumbre de tomar la palabra”, dijo Elenita en el preludio de su comentario. “Y a veces creo que hubiera sido bueno que oyera las voces de las mujeres, incluso de los niños y de muchos mexicanos que tienen cosas que decir, que finalmente no hemos podido oír”, señaló la autora de La noche de Tlatelolco, quien, por otro lado, expresó su admiración por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidió “toda la atención a la infancia, a los futuros niños mexicanos, a los estudios, a la educación… la educación salva”, señaló.