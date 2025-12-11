Google elimina videos fraudulentos que utilizan la imagen de Claudia Sheinbaum

La empresa Google respondió al extrañamiento enviado por el senador de Morena, Adán Augusto, sobre la aparición de videos que utilizaban la imagen y la voz alterada de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con fines de fraude.

Sobre este caso, la empresa dijo que se retiraron los anuncios involucrados, que fueron creados con Inteligencia Artificial, la cual se busca regular en México.

Además, Google dijo que suspendió las cuentas que violaron su política de representación engañosa.

“Este asunto se ha tratado con extrema seriedad y se han eliminado los anuncios infractores y suspendido las cuentas publicitarias en virtud de la política de Representación engañosa (entre otras) en relación con el asunto planteado en su declaración”, señaló la firma en un pronunciamiento enviado al Senado de la República.

Por último, Google reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes aplicables en todas nuestras plataformas.

Lo anterior ocurrió después de que el senador de Morena, Adán Augusto, envió un extrañamiento de los videos dirigido a Hugo Martínez McNaught, jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México.

En el documento, el legislador indicó que en las últimas semanas aumentó la aparición de anuncios generados con Inteligencia Artificial, donde se suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ellos, señaló, se prometen ingresos mensuales de 100 mil pesos por la compra de acciones de Pemex, simulados como programas de apoyo del gobierno federal.

Ahora, México alista una ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial para prácticas criminales, pues el Senado de la República avanzan en creación de marco normativo para regular inteligencia artificial en México.

Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad atender la ampliación del uso de la inteligencia artificial (IA) que ha hecho la delincuencia organizada.

