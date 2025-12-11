Omar García Harfuch reconoce despliegue de elementos ante desastres naturales

Al encabezar la Octava sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó el despliegue de fuerzas de seguridad para dar respuesta a la población ante los múltiples retos que se enfrentaron derivado de las emergencias naturales que registraron este año.

“Hoy reconocemos el liderazgo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, cuya visión ha fortalecido la estrategia nacional de seguridad y ha consolidado una política de protección civil basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna de emergencias. Bajo su conducción, el Estado mexicano opera con planeación estratégica, responsabilidad institucional y capacidad operativa, priorizando la protección de la vida y la integridad de la población”, expresó este jueves Omar García Harfuch en Palacio Nacional.

En su mensaje, Omar García Harfuch aseguró que no sólo autoridades federales sino también estatales y locales para atender el golpe que significó el huracán Erick en Oaxaca y Guerrero, así como el intenso temporal de lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

A pesar del reconocimiento de la labor, Omar García Harfuch que estos escenarios también dejaron ver que aún con los avances, persisten retos por superar.

“Estos eventos también dejaron en evidencia que pese a los avances en capacidades institucionales y coordinación, aún enfrentamos retos importantes para garantizar una atención más oportuna, eficaz y homogénea en todo el territorio nacional”, dijo Omar García Harfuch.

En este marco, Omar García Harfuch recalcó que la respuesta a la población para la remoción de escombros, levantamiento de censos y otras acciones, se llevaron a cabo en cuestión de días.

Entre los avances dados este año, resaltó la consolidación del Atlas Nacional de Riesgos, con mayor precisión y actualización, así como el Sistema Nacional de Alertas junto a la Agencia de Transformación Digital, para ya poner en operación la alerta celular en caso de sismos y que ya incorporará advertencias por lluvias, inundaciones y actividad volcánica.

“En 2026 esta tecnología se consolidará como el mecanismo de comunicación directo, público e instantáneo para toda la población en México. Este año además conmemoramos 40 años de existencia del Sinaproc con el compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades, su institucionalidad y el beneficio que brinda a todos los mexicanos”, dijo.

