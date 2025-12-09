Omar García Harfuch: Se descarta terrorismo en coche bomba en Coahuayana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que se descartó investigar la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, por terrorismo, y que las indagatorias son por delincuencia organizada.

En la Conferencia del Pueblo, Harfuch explicó que la apertura de una carpeta de investigación por delincuencia organizada sigue al avance de las investigaciones, las cuales han apuntado a la presencia de un grupo delictivo en el desarrollo de los hechos ocurridos el sábado 6 de diciembre.

Una imagen tras el ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria, en Coahuayana ı Foto: Cuartoscuro

Así, remarcó que, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, el terrorismo ocurre cuando una acción se ejecuta para “imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”, lo cual, aseguró, no se cumple en la explosión del fin de semana.

Por el contrario, remarcó que estos hechos fueron ejecutados con el objetivo de “ampliar actividades en territorio” de un grupo criminal.

Explosión de camioneta frente a instalaciones de Policía Comunitaria de Coahuayana dejó 5 personas muertas. ı Foto: Cuartoscuro

“Estos son delitos de tráfico de armas, no terrorismo. Como sabemos en la ley mexicana e internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos e ideológicos, religiosos o sociales. En este caso son actos criminales para ampliar sus actividades criminales en territorio. Por eso la carpeta va por delincuencia organizada y homicidio”, explicó García Harfuch.

La explicación ocurre después de que el fin de semana se reclasificara la carpeta de investigación por la explosión del vehículo frente a la comandancia policial de Coahuayana, Michoacán.

Originalmente, la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, aseguró que se investigaban estos hechos por “terrorismo”. Sin embargo, un día después, la institución emitió un comunicado en donde aclaró que la carpeta de investigación había sido abierta por el delito de delincuencia organizada.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar el avance de la investigación por parte de la FGR para que se determine qué tipo de delito es, así como sus causas y responsables.

“Es muy importante que se haga toda la investigación para catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa y quiénes son los responsables”, explicó la presidenta, el lunes.

