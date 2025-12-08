Sheinbaum pide esperar investigación de FGR para determinar si explosión en Coahuayana fue terrorismo u otro delito

Sheinbaum pide esperar investigación de la FGR para determinar tipo de delito por explosión en Coahuayana.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que avance la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, para determinar bajo qué delito se van a investigar los hechos, después de que el fin de semana hubiera una reclasificación de “terrorismo” a “delincuencia organizada”.

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta fue cuestionada por este cambio en la carpeta de investigación, y dijo que será hasta que la FGR avance en las indagatorias cuando se puedan dar a conocer los detalles de la misma.

Es muy importante que se haga toda la investigación para catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó, cuál fue la causa y quiénes son los responsables Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Detalló que para determinar qué tipo de delito es, si “terrorismo”, “delincuencia organizada” o algún otro, es necesario esclarecer detalles relacionados con cómo estos se clasifican en el código penal.

La Fiscalía tiene que especificar, pero todo tiene que ver, claramente, con cómo se clasifica un delito de terrorismo o de delincuencia organizada en México, qué quiere decir en términos del código penal Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum adelantó que el Gabinete de seguridad dará más información el martes. Asimismo, pidió esperar a que la FGR, ahora en mando de Ernestina Godoy, dé más información conforme avancen las indagatorias.

El sábado, se registró una explosión de un dispositivo al interior de un vehículo frente a la comandancia policial de Coahuayana, Michoacán.

De manera preliminar se reportaron dos muertos, incluido el conductor del automóvil, quien se encontraba al interior cuando se registró la detonación.

Sin embargo, posteriormente la cifra se fijó en cinco muertos. La de heridos, por su parte, se reportó en 12, por parte de la Fiscalía, si bien autoridades de Michoacán informaron siete.

Pos estos hechos, Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que estos hechos estaban siendo investigados como “acto terrorista”. Sin embargo, el domingo, la institución rectificó que la carpeta se había abierto como “delincuencia organizada”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am