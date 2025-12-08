Indaga FGR crimen organizado en ataque con coche-bomba

Tras la explosión de un coche-bomba ocurrida el sábado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y al menos siete lesionadas, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

La institución dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, tras modificar su postura inicial en la que afirmó que el hecho sería indagado como terrorismo.

La dependencia indicó que 12 personas resultaron lesionadas, cifra superior a las siete reportadas por las autoridades locales. También notificó que enviaron a 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y a 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con especialidades en criminalística de campo, fotografía, genética, lofoscopia, medicina forense, telecomunicaciones, ingeniería, arquitectura, química, balística y explosivos.

El Dato: Coahuayana es un territorio en disputa debido a su industria bananera, su cercanía con la mina de Aquila, en Colima, y con los laboratorios de metanfetamina de la sierra.

La indagatoria federal quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que trabaja con el Gabinete de Seguridad. Todas las dependencias mantienen presencia en Coahuayana para asegurar la zona y permitir el desarrollo de los trabajos periciales sin riesgos adicionales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado una línea de investigación específica ni ha señalado a un grupo responsable, aunque denuncias hechas por policías de la región señalan que se trata de una zona bajo asedio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las diligencias se centran en determinar la naturaleza del artefacto, la procedencia del vehículo utilizado y la posible relación de los hechos con organizaciones criminales que operan en los municipios de la región.

12 personas resultaron lesionadas tras la explosión del coche-bomba

La fiscal Ernestina Godoy expresó en redes que, “ante el atentado con explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias, quienes ya están siendo atendidas por el gobierno del Estado”.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se activaron de inmediato los servicios de emergencia y se reforzó la vigilancia en distintas zonas del municipio.

El sábado, después de ocurridos los hechos, la FGR emitió un comunicado en el que clasificó el ataque como terrorismo; no obstante, al día siguiente corrigió y fue señalado como delito de “crimen organizado”. El único ataque que ha sido clasificado como terrorismo en los últimos 17 años fue el ocurrido el 15 de septiembre del 2008 en el Zócalo de Morelia, el cual dejó ocho muertos y más de un centenar de heridos pertenecientes a la población civil.

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) dio a conocer, ayer más tarde, que la detonación ocurrió poco antes del mediodía del sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio. En el lugar se halló una camioneta completamente calcinada y los restos de dos personas, además de que siete integrantes de la Policía Comunitaria resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, donde tres de ellos murieron más tarde, lo que confirmó en ese momento un total de cinco fallecidos.

Coche-bomba calcinado en las inmediaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre. ı Foto: Especial

El fiscal estatal Carlos Torres Piña expuso que el vehículo llegó al lugar procedente del estado de Colima y agregó que personal de la dependencia a su cargo acudió a la zona junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC).

La dependencia estatal activó un equipo especializado en investigación post-blast, quienes serán encargados del análisis técnico de escenas donde se han detonado los explosivos.

La FGE explicó que, “adicionalmente al reforzamiento de seguridad dispuesto por las autoridades federales, se instruyó el desplazamiento de un equipo de la Fiscalía, especializado en investigación post-blast (procesamiento de la escena de la explosión), para colaborar con auxilio del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, en las actuaciones respectivas que realiza la Fiscalía General de la República”.

La explosión del sábado pasado ocurre en un contexto de tensión en Michoacán, donde hace poco más de un mes fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Desde octubre, el Gobierno federal mantiene activo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destinado a reforzar la seguridad en zonas con alto índice de violencia.

Las autoridades señalaron que continuarán los operativos en Coahuayana y localidades cercanas mientras avanzan los peritajes. Tanto la FGE como la FGR informaron que emitirán actualizaciones conforme se obtengan resultados técnicos y se integren nuevos indicios a la investigación.

Al cierre de esta edición, fuentes locales informaron el aumentó a 6 del número de fallecidos tras la explosión.

Coahuayana merece paz: alcalde

› Por Ángel Molina

El presidente municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, expresó su solidaridad a las víctimas del ataque con un coche bomba ocurrido durante la mañana del pasado sábado en las inmediaciones de la Policía Comunitaria, por lo que llamó a la población a mantenerse unida frente a la violencia en la región.

El edil afirmó que el hecho, que dejó cinco muertos y siete heridos, evidencia la necesidad de reforzar las acciones coordinadas para recuperar la tranquilidad del municipio.

El Tip: El PAN escribió en su red X el sábado: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos hace unos momentos en Michoacán y nos solidarizamos con las familias afectadas”.

“Coahuayana merece vivir en paz, merece todo lo bueno que tiene este hermoso municipio”, dijo el edil en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Aguilar Mendoza reconoció el acompañamiento de las autoridades estatales y federales que se desplegaron tras el atentado y aseguró que su administración continúa en colaboración con los tres órdenes de gobierno para que los responsables sean detenidos y llevados ante la justicia.

El edil lamentó la pérdida de vidas humanas y la afectación a familias de la comunidad, a quienes envió su apoyo y deseos de pronta recuperación para los heridos: “Nos mantenemos unidos, solidarios y fuertes con la esperanza de que pronto regrese la paz (...) Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y nos solidarizamos con las familias afectadas”.

El presidente municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza ı Foto: Facebook: Andres Aguilar Mendoza "PAY"

El gobierno municipal reiteró que continuará con el trabajo coordinado para evitar que la violencia desestabilice nuevamente al municipio, uno de los más golpeados recientemente por ataques vinculados al crimen organizado.

Tras los hechos, personal de la Fiscalía estatal acudió al sitio en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El gobierno de Michoacán confirmó este domingo que, tras estos hechos, se registró la muerte de cinco personas y siete lesionados a causa de la explosión.

Además, se informó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) quien integrará las indagatorias en una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. Al cierre de esta edición se reportó una personas más fallecida lo que deja 6 decesos.