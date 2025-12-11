Padrón de Telefonía móvil: ¿Cómo hacer el registro y para qué sirve?

Las personas físicas y morales deberán realizar el registro del padrón de telefonía móvil, y esta nueva regulación fue aprobada este 8 de diciembre por la CRT para comenzar a ser aplicada el próximo año.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los nuevos lineamientos que serán aplicados para identificar las líneas de telefonía móvil, por lo que esta regulación comenzará a aplicarse a partir del 9 de enero del 2026.

De acuerdo con el comunicado de la CRT, esta nueva medida fue aprobada por unanimidad, luego de que a estos lineamientos se integraran los cometarios y observaciones que resultaron en la Consulta Pública.

Padrón de Telefonía Móvil ı Foto: Especial

¿Para qué sirve el Padrón de Telefonía móvil?

Los nuevos lineamientos aprobados por la CRT funcionarán como un nuevo proceso normativo para poder identificar las líneas de telefonía movil, por lo que ahora estas deberán estar vinculadas a una persona física o moral.

Esta medida permitirá que a partir del 9 de enero del 2026 las líneas telefónicas puedan ser identificadas, y esto se va a realizar con la finalidad de eliminar el anonimato en los servicios de telefonía móvil.

De acuerdo con la CRT, con este nuevo proceso normativo se podrá regularizar y formalizar el registro de los operadores, ya que este medio es muy utilizado para cometer delitos como la extorsión.

Vinculación de líneas telefónicas ı Foto: Especial

¿Cómo hacer el registro del Padrón de Telefonía móvil?

De acuerdo con la CRT, a partir de el 8 de diciembre y hasta el 8 de enero “los operadores de telefonía móvil deben iniciar la difusión de información clara, accesible y oportuna, sobre los requisitos y modalidades para la vinculación de líneas telefónicas.”

Asimismo, precisa que este proceso de vinculación comenzará a efectuarse a partir del 9 de enero, y este podrá realizarse de manera presencial en los centros de atención, y vía remota.

Para poder realizar la vinculación de las líneas telefónicas móviles se requieren los siguientes datos de los titulares de dichas líneas:

Nombre o razón social

CURP o RFC

Número telefónico asociado

Tipo de Identificación Oficial

Resultado y la fuente contra la que se realizó la Validación de Identidad

Folio único de la Vinculación y/o Desvinculación, que incluya fecha y hora

Vinculación de líneas telefónicas ı Foto: Especial

Además, el artículo 17 señala que se requiere una identificación oficial vigente para poder valirar la identidad de las personas físicas, y estos serán validados por los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil.

Asimismo, el acuerdo establece que las personas físicas únicamente podrán tener un máximo de diez líneas telefónicas móviles, y este número debe ser regulado por los proveedores del servicio de telefonía móvil.