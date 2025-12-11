Protección animal CDMX

Prohíben exhibir a perros, gatos... en aparadores para su venta

El Congreso capitalino aprobó prohibir la exhibición de perros y gatos para su venta, privilegiando su bienestar y evitando su origen en criaderos irregulares

Prohíben en CDMX la exhibición física de mascotas para evitar maltrato
Prohíben en CDMX la exhibición física de mascotas para evitar maltrato
Por:
Jonathan Castro

El Congreso de la Ciudad de México avaló a iniciativa que prohíbe la exhibición física de perros y gatos para su venta, debido al maltrato al que son sometidos por estar dentro de vitrinas y jaulas.

El dictamen presentado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) modifica el artículo 25 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital para impedir que los animales de compañía vivos, domésticos, silvestres, de granja o de otra especie, sean mostrados en negocios establecidos legalmente.

Con esta iniciativa, México daría un paso más hacia el reconocimiento legal del bienestar de los animales de compañía.
Con esta iniciativa, México daría un paso más hacia el reconocimiento legal del bienestar de los animales de compañía.

“Durante décadas miles de perros y gatos han sido exhibidos en vitrinas o jaulas dentro de establecimientos mercantiles.

“Diversos estudios científicos han demostrado que estas condiciones generan estrés, ansiedad, miedo y alteraciones conductuales profundas que alteran su salud y su bienestar”, expuso el diputado del PVEM, Manuel Talayero Pariente.

La iniciativa plantea que la comercialización de animales de compañía por medios remotos o “herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre los animales ofrecidos para venta y las personas interesadas en su adquisición”.

Talayero Pariente expuso que con esta medida se evita la venta de ejemplares provenientes de criadores irregulares; cierra el paso a la clandestinidad, al tráfico ilegal y a la reproducción irresponsable.

Legisladores plantearon una agenda que trata sobre el bienestar animal.
Legisladores plantearon una agenda que trata sobre el bienestar animal.

Durante los foros legislativos de la Comisión de Bienestar Animal se documentó que la exhibición prolongada en vitrinas provoca estrés, ansiedad, comportamientos estereotipados y deterioro del sistema inmunológico en perros y gatos.

La iniciativa sigue prácticas internacionales: varios países y ciudades han implementado regulaciones que prohíben la venta de animales en vitrinas debido al riesgo de sobreexplotación, criaderos clandestinos y tráfico ilegal.

