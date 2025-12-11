Prohíben exhibir a perros, gatos... en aparadores para su venta

Prohíben en CDMX la exhibición física de mascotas para evitar maltrato

El Congreso de la Ciudad de México avaló a iniciativa que prohíbe la exhibición física de perros y gatos para su venta, debido al maltrato al que son sometidos por estar dentro de vitrinas y jaulas.

El dictamen presentado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) modifica el artículo 25 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital para impedir que los animales de compañía vivos, domésticos, silvestres, de granja o de otra especie, sean mostrados en negocios establecidos legalmente.

Con esta iniciativa, México daría un paso más hacia el reconocimiento legal del bienestar de los animales de compañía. ı Foto: Cuartoscuro

“Durante décadas miles de perros y gatos han sido exhibidos en vitrinas o jaulas dentro de establecimientos mercantiles.

“Diversos estudios científicos han demostrado que estas condiciones generan estrés, ansiedad, miedo y alteraciones conductuales profundas que alteran su salud y su bienestar”, expuso el diputado del PVEM, Manuel Talayero Pariente.

La iniciativa plantea que la comercialización de animales de compañía por medios remotos o “herramientas tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre los animales ofrecidos para venta y las personas interesadas en su adquisición”.

Talayero Pariente expuso que con esta medida se evita la venta de ejemplares provenientes de criadores irregulares; cierra el paso a la clandestinidad, al tráfico ilegal y a la reproducción irresponsable.

Legisladores plantearon una agenda que trata sobre el bienestar animal. ı Foto: Cuartoscuro

Durante los foros legislativos de la Comisión de Bienestar Animal se documentó que la exhibición prolongada en vitrinas provoca estrés, ansiedad, comportamientos estereotipados y deterioro del sistema inmunológico en perros y gatos.

La iniciativa sigue prácticas internacionales: varios países y ciudades han implementado regulaciones que prohíben la venta de animales en vitrinas debido al riesgo de sobreexplotación, criaderos clandestinos y tráfico ilegal.

