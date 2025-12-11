¿Quién es Pedro Haces, líder de CATEM?

La detención de Édgar “N”, conocido como "El Limones", en el estado de Durango, volvió a colocar bajo la lupa a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Tras circular versiones que lo vinculaban con esta organización sindical, la confederación salió de inmediato a rechazar cualquier relación.

Mediante un comunicado oficial y un video difundido en redes sociales, Pedro Haces Barba, diputado federal y líder nacional de CATEM, aclaró que “El Limones” no pertenece ni ha pertenecido a la estructura de la organización.

CATEM enfatizó que su modelo sindical se sostiene en principios de autonomía y modernización laboral, desmarcándose de cualquier vínculo con personas señaladas por actividades delictivas.

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Pedro Haces?

Pedro Haces Barba nació el 18 de julio de 1965 en la Ciudad de México y es uno de los personajes más influyentes dentro del sindicalismo contemporáneo. Su trayectoria en el rubro inició con la fundación del Sindicato Nacional de Seguridad Privada, el cual agrupa a cientos de miles de trabajadores del sector.

Posteriormente creó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización que promueve un sindicalismo moderno, democrático y con visión global. Actualmente funge como su dirigente nacional.

En el ámbito político, Haces fue Senador de la República, donde presidió las comisiones de Comunicaciones y Transportes, así como la de Radio, Televisión y Cinematografía. También participó en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Minería y Desarrollo Regional, Seguridad Pública y Seguridad Social.

Su trayectoria laboral incluye haber sido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, entre otros sectores.

Además, fue miembro activo del PRI en 1981, y actualmente se desempeña como diputado federal por Morena en la LXVI Legislatura, donde continúa impulsando agendas relacionadas con el mundo laboral y la representación sindical.

Pedro Haces Barba ı Foto: Especial

