¿Quién es Pedro Haces, líder de CATEM?

La detención de Édgar “N”, conocido como "El Limones", en el estado de Durango, volvió a colocar bajo la lupa a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Tras circular versiones que lo vinculaban con esta organización sindical, la confederación salió de inmediato a rechazar cualquier relación.
Mediante un comunicado oficial y un video difundido en redes sociales, Pedro Haces Barba, diputado federal y líder nacional de CATEM, aclaró que “El Limones” no pertenece ni ha pertenecido a la estructura de la organización.
CATEM enfatizó que su modelo sindical se sostiene en principios de autonomía y modernización laboral, desmarcándose de cualquier vínculo con personas señaladas por actividades delictivas.
¿Quién es Pedro Haces?
Pedro Haces Barba nació el 18 de julio de 1965 en la Ciudad de México y es uno de los personajes más influyentes dentro del sindicalismo contemporáneo. Su trayectoria en el rubro inició con la fundación del Sindicato Nacional de Seguridad Privada, el cual agrupa a cientos de miles de trabajadores del sector.
Posteriormente creó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización que promueve un sindicalismo moderno, democrático y con visión global. Actualmente funge como su dirigente nacional.
En el ámbito político, Haces fue Senador de la República, donde presidió las comisiones de Comunicaciones y Transportes, así como la de Radio, Televisión y Cinematografía. También participó en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Minería y Desarrollo Regional, Seguridad Pública y Seguridad Social.
Su trayectoria laboral incluye haber sido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, entre otros sectores.
Además, fue miembro activo del PRI en 1981, y actualmente se desempeña como diputado federal por Morena en la LXVI Legislatura, donde continúa impulsando agendas relacionadas con el mundo laboral y la representación sindical.
