Acelera Godoy

Destaca, nos hacen ver, el dinamismo que le está imprimiendo Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, incluso desde antes de que fuera ratificada en el cargo, aunque eso también provocara que se levantaran algunas cejas. El caso es que ayer, la exconsejera jurídica de la Presidencia se estrenó como titular de la FGR ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a gobernadores, secretarios de Estado y, por supuesto, la mandataria Claudia Sheinbaum. Ahí, dicen, Godoy elevó la apuesta al desplegar los ejes con los que prometió una Fiscalía transformada y dotada, entre otros elementos, de un nuevo modelo de investigación e inteligencia. La fiscal, nos dicen también, ha querido dejar claro que no pretende que su discurso se quede en el papel, así que también ayer, ella misma publicaba en su cuenta de X que la FGR había recuperado unos 62.8 millones de pesos por concepto de reparación del daño por parte de dos funcionarios ligados a la Estafa Maestra. Ahí el dato y pendientes.