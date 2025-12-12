Alertas incluirán actividad volcánica e inundaciones

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ayer, en la sesión del Consejo de PC.

Al encabezar la octava del Consejo Nacional de Protección Civil, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el Sistema Nacional de Alertas con tecnología que ya opera vía telefonía celular para emergencias por sismos, próximamente incorporará alertas por lluvias, inundaciones e incluso actividad volcánica.

Entre los avances dados este año, resaltó la consolidación del Atlas Nacional de Riesgos, con mayor precisión y actualización, así como el Sistema Nacional de Alertas junto a la Agencia de Transformación Digital, para ya poner en operación la alerta celular en caso de sismos y que ya incorporará advertencias por lluvias, inundaciones y actividad volcánica.

El Dato: En el senado avanzó el miércoles en comisiones una propuesta para que en el Servicio Militar los conscriptos reciban capacitación básica en materia de protección civil.

“En 2026 esta tecnología se consolidará como el mecanismo de comunicación directo, público e instantáneo para toda la población en México. Este año además conmemoramos 40 años de existencia del Sinaproc con el compromiso de seguir fortaleciendo sus capacidades, su institucionalidad y el beneficio que brinda a todos los mexicanos”, dijo.

Destacó el despliegue de fuerzas de seguridad para dar respuesta a la población ante los múltiples retos que se enfrentaron derivado de las emergencias naturales que registraron este año.

“Hoy reconocemos el liderazgo de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, cuya visión ha fortalecido la estrategia nacional de seguridad y ha consolidado una política de protección civil basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna de emergencias. Bajo su conducción, el Estado mexicano opera con planeación estratégica, responsabilidad institucional y capacidad operativa, priorizando la protección de la vida y la integridad de la población”, expresó.

En su mensaje, el funcionario aseguró que no sólo autoridades federales sino también estatales y locales, trabajaron para atender el golpe que significó el huracán Erick en Oaxaca y Guerrero, así como el intenso temporal de lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

A pesar del reconocimiento de la labor, mencionó que estos escenarios también dejaron ver que aún con los avances, persisten retos por superar.

“Estos eventos también dejaron en evidencia que pese a los avances en capacidades institucionales y coordinación, aún enfrentamos retos importantes para garantizar una atención más oportuna, eficaz y homogénea en todo el territorio nacional”, dijo.

Recalcó que la respuesta a la población para la remoción de escombros, levantamiento de censos y otras acciones, se llevaron a cabo en cuestión de días.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó la nueva ruta emprendida por el Gobierno federal para la atención de emergencias, la cual estará enfocada en la prueba en que los desastres naturales son algo sobre lo que directamente no se puede incidir, pero sí la reacción que se tiene para disminuir las afectaciones a la población.