Campesinos amagan con reanudar bloqueos

Productores a su salida de Segob, tras una mesa de diálogo, el 25 de noviembre.

Tras intentar reanudar el diálogo para llegar a un acuerdo de precios justos, productores agrícolas que se mantienen inconformes con las respuestas recibidas de parte de la Federación amagaron con reanudar la próxima semana los bloqueos carreteros en caso de no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunció que los acercamientos que ya se vieron interrumpidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se retomarán el próximo martes y esperan que esta vez asista el titular de dicha dependencia, Julio Berdegué.

El Dato: A finales de noviembre, campesinos y transportistas realizaron hasta 29 bloqueos en 17 estados con diversas demandas.

De acuerdo con el orden de las negociaciones, este miércoles se tenía previsto que los agricultores plantearan ante Sader y las secretarías de Economía y Hacienda un modelo de créditos que les permitiera cosechar mientras la industria vacía sus inventarios, para que ellos oferten los granos; sin embargo, de acuerdo con el sector, los representantes de Hacienda y Economía se ausentaron y sólo los recibió el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, quien, acusaron, “actuó como ventanilla de trámites”.

Ante ello, el Frente, acompañado de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), amagó con iniciar una nueva jornada de bloqueos en puentes internacionales de las fronteras norte y sur del país, si en la reunión del próximo martes no hay avances, por lo que las protestas podrían ser el mismo día o bien, el miércoles 17 de diciembre.

“El Gobierno no nos aguanta tres días, en tres días empiezan a llamarnos y a querer conciliar, la prueba es que dimos la buena voluntad y el tiempo ha sido el mismo. La semana próxima, si no hay una respuesta a nuestras peticiones, nos volvemos a subir a las carreteras y nos volvemos a tapar los puentes fronterizos”, amagó Baltazar Valdez, delegado del Frente en Sinaloa.

En otros espacios a lo largo del día, los productores también acusaron que se les han hecho señalamientos infundados para desvirtuar las razones por las que se movilizan, como vincularlos con la oposición, lo cual negaron.

Uno de los planteamientos que se harán será el de proponer que el Gobierno federal acopie alrededor de 10 millones de toneladas de maíz, de manera que se conforme una reserva estratégica y que, además, ya se les pague su producción al precio que han exigido desde el inicio: siete mil 200 pesos por tonelada.

Otros granos por los que se exige un mejor pago son el frijol, por cuya tonelada piden 20 pesos cada kilo, asimismo el sorgo y el trigo.

El sector transportista mencionó que tambien demandarán que se garantice la seguridad en las carreteras, al acusar que alrededor de un centenar de operaciones han desaparecido en los últimos cuatro años, a lo que se suman los asaltos y robo de mercancías y unidades.

El subsecretario Cota expresó que se buscará dar respuesta a sus planteamientos, pero explicó que el Gobierno atiende también otras problemáticas y no dispone de la agenda de los funcionarios.