Oples, reforma y esperanzas

La buena noticia para los órganos electorales locales, que parecen estar en la mira de quienes confeccionan la próxima reforma electoral, es que su voz está siendo escuchada, nos comentan. Y ya con eso se abren márgenes para que se dimensione el trabajo que realizan y no sólo se les eche en el costal de las entidades que gastan, pero no sirven. Lo anterior viene a cuento porque Pablo Gómez, responsable de elaborar la propuesta de reforma, recién se reunió con Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y con Yanko Durán, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Nos dicen que la conversación estuvo bastante nutrida y el representante presidencial pudo conocer la situación que guardan los llamados Oples, las broncas que han enfrentado y superado y los retos que tienen. Hay motivos, nos dicen, para creer que además de escuchados sus argumentos serán atendidos. Atentos.

