Regalote... y no fue un libro de AMLO

Hace unos días hablábamos de cómo Santa sorprendió a los senadores de Morena con cientos de ejemplares, para cada uno, del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues con la novedad de que papá Noel no quiso verse disparejo y también llegó con algunos presentes para los diputados, también de Morena. El detalle es que, nos dicen, el espíritu de la Navidad terminó por beneficiar más a los de San Lázaro —sin ofender al exmandatario—, pues a ellos les tocó una MacBook Air de 19 mil pesos, además de un chequesote por concepto de subvenciones que supera los 100 mil pesos. Desde la coordinación de la bancada ya se dijo que no es para tanto, pues aunque los equipos llegaron hasta personalizados, todos ellos lo tendrán que devolver cuando termine su gestión. Mientras a gozar con las lap.

