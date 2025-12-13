México y EU logran acuerdo sobre el tratado de aguas

Panorámica del río Bravo, en la frontera norte con Estados Unidos, en enero.

Tras cuatro días de negociación, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para cumplir con el tratado suscrito por ambas partes para la entrega de agua, en la cual México se retrasó, principalmente a causa de la sequía de los últimos años, y que derivó en un nuevo amago arancelario por parte de Donald Trump a inicios de esta semana.

El acuerdo alcanzado versa sobre el cumplimiento del ciclo de entrega actual y el déficit que se registró en el anterior, ante lo cual México manifestó la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas que iniciarán la próxima semana.

El Dato: La secretaría de Relaciones Exteriores resaltó la entrega de agua adicional, luego que el país estuviera en sequía, sin que esto repercutiera en actividades en la frontera.

De manera conjunta, informaron que se buscarán acuerdos para que se cumplan con las obligaciones establecidas en el acuerdo de 1944 y se espera que a finales de enero de 2026 puedan concretar el plan.

En un último punto, ambos gobiernos coincidieron en trabajar de manera conjunta, pero también aceptaron que cuando alguno incumpla con los términos, cada nación podrá actuar “de manera soberana”, según sus propios intereses nacionales, pero con apego a las obligaciones internacionales.

“Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar trabajando de manera cooperativa en el marco del Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC. En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”, señalaron en el comunicado conjunto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que hay compromiso con el cumplimiento del Tratado, respecto del cual aseguró que en ningún momento se incurrió en alguna falta.

Tras recordar que el país viene de un periodo de intensa sequía “sin precedentes”, subrayó que se consiguió entregar agua adicional, sin que esto repercutiera en la disponibilidad para el consumo humano y agrícola en la zona fronteriza del país.

“Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, dijo.

Enfatizó en que hay disposición para trabajar constructivamente con el país vecino del norte, sin que haya intención de generar alguna afectación.

“El Gobierno de México reitera su disposición a colaborar de manera constructiva con el Gobierno de los Estados Unidos sin afectar los intereses de su pueblo y la nación, para asegurar una implementación mutuamente beneficiosa conforme a las estipulaciones del Tratado, reconociendo que se trata de un desafío compartido que exige coordinación estrecha y cooperación sostenida”, resaltó.

A inicios de la semana, Donald Trump amenazó con aplicar un arancel del 5.0 por ciento a mercancías mexicanas, en caso de que no se entregara de inmediato el agua, respecto de la cual aseguró que la deuda aún es de 200 millones de metros cúbicos. El republicano afirmó que este retraso se traduce en afectaciones a los agricultores de su país, particularmente para productores en Texas.