Sheinbaum encabeza entrega de más de 3 mil hectáreas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua al pueblo ódami

Claudia Sheinbaum durante la entrega de tierras a la comunidad ódami.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la restitución de más de 3 mil hectáreas a la comunidad ódami de Malanoche, como parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara, un acto que calificó como justicia territorial para pueblos históricamente despojados.

Durante el evento, la mandataria federal subrayó que la entrega de tierras busca reconocer formalmente lo que siempre perteneció a la comunidad.

“Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido”, expresó Sheinbaum en referencia a las 3 mil hectáreas restituidas.

La presidenta destacó el carácter histórico del decreto al señalar que, pese a los años de vida independiente y constitucional, no se había valorado plenamente la grandeza del país reflejada en sus pueblos originarios.

Sheinbaum Pardo explicó que la restitución responde a la necesidad de garantizar la justicia territorial, en línea con el artículo segundo de la Constitución, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.

Sheinbaum encabezó el acto de restitución de 3 mil hectáreas en la Sierra Tarahumara. ı Foto: Presidencia

“Tienen derecho a la tierra, al agua, a un presupuesto y a decidir sobre su territorio”, afirmó la mandataria en su mensaje.

Al evento acudieron autoridades federales, estatales y representantes indígenas. Entre ellos, la gobernadora Maru Campos Galván, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para atender el rezago histórico de las comunidades indígenas.

“Es una herida que nos compete a todos y que solo puede atenderse con responsabilidad y coordinación”, dijo la mandataria estatal en el acto.

La entrega de tierras se realizó en la comunidad de Santa Tulita, con la presencia de secretarios de Estado, autoridades agrarias y líderes del pueblo ódami, como parte de las acciones prioritarias del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

am